Джошуа: Фьюри может победить Уайлдера, но при одном условии

"Цыганский король" должен придерживаться своему плану во всех 12 раундах.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа поделился мнением по поводу реванша Тайсона Фьюри с Деонтем Уайлдером.

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“Фьюри провел несколько несложных боев, чтобы обрести уверенность. В новый год он вступит с новой командой, новым настроением.

Возможно, что Тайсон почувствует обновления внутри себя, он захочет стать новым чемпионом мира в супертяжелом весе.

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Фьюри способен победить Уайлдера, но если будет придерживаться плана в бою на протяжении всех 12 раундов.

Суть бокса заключается в том, чтобы бить и не пропускать в ответ. Уайлдер сумел потрясти Ортиса мощным ударом, но Фьюри - более уклончивый, крупный боксер, который выбрасывает джеб.

По Фьюри сложно нанести нужный удар“, - цитирует Джошуа Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Джошуа хочет помочь Тайсону подготовиться к реваншу.