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Президент WBC: Канело должен вернуться в средний вес

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Возвращение будет лучшим решением.
Сауль Альварес
Сауль Альварес
Getty Images

Президент WBC Маурисио Сулейман поделился мнением о том, что Сауль Альварес освободил титул WBO в полутяжелом весе.

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“Я считаю, что лучшим вариантом для него будет вернуться в средний вес. Во втором среднем и полутяжелом дивизионах его оппоненты, которые имеют над ним большое преимущество.

Они постоянно критикуют Канело, но им этого не следует делать, ведь Альварес является потрясающим спортсменом, который ищет способ прославить честь страны.

Сауль будет известен как франчайзинговый боксер, который дрался в различных весовых категориях“, - цитирует Сулеймана Boxing Scene.

Ранее сообщалось, что Альварес стал боксером года по версии ESPN.

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Теги: Маурисио Сулейман, Сауль Альварес, бокс
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
pусский  (аноним)  27.12.2019, 17:20
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pусский
А Канело пёрнет в рыло президенту и нихуя не вернется, гы-гы-гы! И всё равно оставит пояс за собой.
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