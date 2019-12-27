Президент WBC: Канело должен вернуться в средний вес

Возвращение будет лучшим решением.

Президент WBC Маурисио Сулейман поделился мнением о том, что Сауль Альварес освободил титул WBO в полутяжелом весе.

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“Я считаю, что лучшим вариантом для него будет вернуться в средний вес. Во втором среднем и полутяжелом дивизионах его оппоненты, которые имеют над ним большое преимущество.

Они постоянно критикуют Канело, но им этого не следует делать, ведь Альварес является потрясающим спортсменом, который ищет способ прославить честь страны.

Сауль будет известен как франчайзинговый боксер, который дрался в различных весовых категориях“, - цитирует Сулеймана Boxing Scene.

Ранее сообщалось, что Альварес стал боксером года по версии ESPN.