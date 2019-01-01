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Тренер Руиса: Энди сбросил 9 кг, а потом перестал приходить в зал

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Тренер мексиканского боксера рассказал о проблемах в подготовке к реваншу с Энтони Джошуа.
Энди Руис в реванше против Энтони Джошуа
Энди Руис в реванше против Энтони Джошуа
Getty Images

Мэнни Роблес, тренер супертяжеловеса Энди Руиса, рассказал о том, как его подопечный готовился к бою-реваншу с британцем Энтони Джошуа.

"Я бы радовался, если бы на реванш Руис вышел с весом 115,5 кг. Это был идеальный вариант, но мы ведь знаем, как все пошло.

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Вес Энди вызывал беспокойство и мы работали очень упорно. За первый месяц он сбросил 9 кг, все шло хорошо. Но потом Энди перестал приходить в зал, звонил мне и говорил: "Меня сегодня не будет, позанимаемся завтра".

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Когда он все же приходил, я старался извлекать выгоду, пытался заставить его работать на максимуме и приложил все усилия, чтобы подвести его к оптимальной форме. Но этого оказалось недостаточно.

Мы проиграли в реванше и это не то, чего я хотел. Но в тех обстоятельствах Энди действительно показал все, что мог", - приводит слова Роблеса Boxing247.

Напомним, в реванше Энди Руис проиграл Энтони Джошуа единогласным решением судей.

Отметим, что вес Руиса в том поединке составил 128,6 кг.

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Теги: бокс, Энди Руис, Энтони Джошуа
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