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Джошуа сообщил, что хочет провести бой в ММА

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Британец также отметил, что не против сняться в кинофильме.
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа высказался по поводу вероятности сменить сферу деятельности.

Во многом это связано с тем, что его соотечественник Тайсон Фьюри хочет попробовать себя в ММА, а ранее выступил в реслинг-шоу.

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“Людям легко указывать другим на то, как им следует жить. Но мое мнение, что не стоит устанавливать себе какие-либо границы. Если появляется возможность, то стоит себя испытать и узнать, на что ты способен.

Если честно, то я планирую выступить в ММА. А еще я хотел бы попробовать свои силы в кино, принять участие в съемках. Мы живем всего один раз, поэтому хочу попробовать все, что мне предлагают“, - приводит слова Джошуа BoxingScene.

Ранее Энтони Джошуа рассказал, когда завершит карьеру.

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Теги: бокс, Энтони Джошуа, ММА, смешанные единоборства, MMA
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