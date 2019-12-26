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Джошуа рассказал, когда закончит карьеру

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Британец намерен провести еще более десяти боев.
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
Getty Images

Британский боксер Энтони Джошуа рассказал, когда планирует завершить карьеру профессионального спортсмена.

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“Когда я проиграл Руису в июне, то многие тогда вычеркнули меня. Многие ожидали, что в реванше я проиграю и, возможно, уйду из бокса. Я же твердо верил, что проведу еще много боев.

Мне хочется провести еще 14 или 15 раз. Возможно, в общей сложности у меня будет 35-40 боев.

Для меня каждый бой - это настоящий праздник. На уровне профессионала каждое выступление - это большой вызов и приключение“, - цитирует Джошуа The Sun.

Ранее Джошуа рассказал, что ему пришлось испытать за последние десять лет.

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Теги: Энтони Джошуа, бокс
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Комментариев (1)
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АК-47  (аноним)  26.12.2019, 22:20
Оценка:  +2
АК-47
Будет чемпионом лет 10. Если Фьюри или Уайлдер или Руис не победят. Иных соперников, способных дать адекватный бой не вижу.
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