Гарсия: Если Спенсу разрешат провести бой, то мы подеремся
Гарсия после боя против Редкача хотел бы встретиться со Спенсом.
Экс-чемпион мира в двух дивизионах Дэнни Гарсия рассказал, что хочет провести бой против Эррола Спенса.
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“На данный момент я сосредоточен на поединке против Ивана Редкача. По итогам этого боя мы посмотрим, что будет дальше.
Если Спенсу будет лучше и позволит здоровье, то мы проведем бой.
Если нет, то жизнь продолжается и мы выберем кого-то другого“, - заявил Гарсия для BoxingScene.
Отметим, что бой Редкач - Гарсия состоится 25 января в Нью-Йорке (США).
Ранее сообщалось, что боксеры провели дуэль взглядов.
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