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Гарсия: Если Спенсу разрешат провести бой, то мы подеремся

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Гарсия после боя против Редкача хотел бы встретиться со Спенсом.
Дэнни Гарсия
Дэнни Гарсия
Getty Images

Экс-чемпион мира в двух дивизионах Дэнни Гарсия рассказал, что хочет провести бой против Эррола Спенса.

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“На данный момент я сосредоточен на поединке против Ивана Редкача. По итогам этого боя мы посмотрим, что будет дальше.

Если Спенсу будет лучше и позволит здоровье, то мы проведем бой.

Если нет, то жизнь продолжается и мы выберем кого-то другого“, - заявил Гарсия для BoxingScene.

Отметим, что бой Редкач - Гарсия состоится 25 января в Нью-Йорке (США).

Ранее сообщалось, что боксеры провели дуэль взглядов.

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Теги: Дэнни Гарсия, Эррол Спенс, Иван Редкач, бокс
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