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Джошуа: Я испытал настоящий ад за последние десять лет

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Британец прошел сложный путь к успеху.
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
Getty Images

Чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа поделился мнением по поводу своей карьере.

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“Последние десять лет - это ад и пытки. Но то, как ты проходишь этот путь, становится для тебя милостью.

Безусловно, что первые десять лет ты идешь по горящим углям и обжигаешь ноги, но после всего ты к привыкаешь к такому чувству.

Можно сказать, что это болезненное путешествие, ведь ты многим жертвуешь, но получаешь большое количество памятных моментов.

Опыт - это лучший учитель. Я многому научился, благодаря этому я стал тем мужчиной, которым являюсь сейчас“, - цитирует Джошуа Boxing Scene.

Ранее стало известно, где Джошуа проведет следующий бой.

Отметим, что Энтони сообщил, с кем хочет провести бой в следующем году.

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Теги: Энтони Джошуа, бокс
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