Джошуа: Я испытал настоящий ад за последние десять лет
Чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа поделился мнением по поводу своей карьере.
Читай также: Владимир Кличко претендует на звание лучшего боксера десятилетия по версии BWAA
“Последние десять лет - это ад и пытки. Но то, как ты проходишь этот путь, становится для тебя милостью.
Безусловно, что первые десять лет ты идешь по горящим углям и обжигаешь ноги, но после всего ты к привыкаешь к такому чувству.
Можно сказать, что это болезненное путешествие, ведь ты многим жертвуешь, но получаешь большое количество памятных моментов.
Опыт - это лучший учитель. Я многому научился, благодаря этому я стал тем мужчиной, которым являюсь сейчас“, - цитирует Джошуа Boxing Scene.
Ранее стало известно, где Джошуа проведет следующий бой.
Отметим, что Энтони сообщил, с кем хочет провести бой в следующем году.
Полная версия правил