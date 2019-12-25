Мейвезер - о своем богатстве: Никакого неуважения к остальным, но я сделал это за 5 лет

Мейвезер - самый богатый спортсмен за последние десять лет.

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мэйвезер прокомментировал свое лидерство в рейтинге богатейших спортсменов десятилетия от журнала Forbes.

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“Для меня большая честь добиться таких рекордных показателей.

Никакого неуважения к остальным, но я сделал самостоятельно эти цифры всего за 5 лет, учитывая несколько простоев.

Мне всегда хотелось быть боссом самому себе и не иметь никаких обязательств перед кем-либо. Именно поэтому я основал собственную компанию по продвижению бренда TMT.

Конечно, вы можете говорить обо мне что угодно, но цифры не лгут“, - написал Мейвезер в Instagram.

Отметим, что Мейвезер в рейтинге главных злодеев десятилетия из мира спорта.