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Мейвезер - о своем богатстве: Никакого неуважения к остальным, но я сделал это за 5 лет

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Мейвезер - самый богатый спортсмен за последние десять лет.
Флойд Мейвезер
Флойд Мейвезер
getty Images

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мэйвезер прокомментировал свое лидерство в рейтинге богатейших спортсменов десятилетия от журнала Forbes. 

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“Для меня большая честь добиться таких рекордных показателей.

Никакого неуважения к остальным, но я сделал самостоятельно эти цифры всего за 5 лет, учитывая несколько простоев.

Мне всегда хотелось быть боссом самому себе и не иметь никаких обязательств перед кем-либо. Именно поэтому я основал собственную компанию по продвижению бренда TMT.

Конечно, вы можете говорить обо мне что угодно, но цифры не лгут“, - написал Мейвезер в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

First I want to congratulate every other athlete on this list and second I am honored to have accomplished such record breaking numbers. No disrespect to anyone but I did these numbers really in 5 years due to a couple of layoffs and with NO endorsements. I never wanted an endorsement deal from anyone because my vision was always to be my own boss and have no obligations to anyone. So I started my own promotion company and own brand (TMT) in which we are continuing to grow and soon will be the endorsers. You can say what you want about Floyd Mayweather but the numbers and accolades don’t lie. This is truly about hard work and dedication and knowing your worth. @mayweatherpromotions @themoneyteam

Публикация от Floyd Mayweather (@floydmayweather)

Отметим, что Мейвезер в рейтинге главных злодеев десятилетия из мира спорта.

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Теги: Флойд Мейвезер, бокс, вне игры
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