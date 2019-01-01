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Хирн: Джошуа проведет следующий бой на стадионе Тоттенхэма

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Соперником британца станет либо Александр Усик, либо Кубрат Пулев.
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
Getty Images

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа, сообщил, где состоится следующий поединок его клиента.

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“У нас есть много вариантов, где провести бой за пределами Великобритании, но Джошуа хочет боксировать перед своими фанатами.

Тоттенхэм хочет, чтобы Энтони провел поединок на их новом стадионе. Без сомнения, это - отличная арена для следующего боя Джошуа“, - приводит слова Хирна BoxingScene.

Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Getty Images

Отметим, что соперником британца станет либо Кубрат Пулев, претендующий на пояс IBF, либо Александр Усик - претендент по линии WBO.

Ранее сообщалось, что Энтони Джошуа может отказаться от одного из своих поясов.

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Теги: бокс, Энтони Джошуа, Эдди Хирн, Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
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