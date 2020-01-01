Лопес: Если Ломаченко хочет быть самым крутым, то ему нужно победить меня

Американец уверен, что надерет задницу украинскому чемпиону.

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) в очередной раз высказался о предстоящем поединке с обладателем титулов WBC, WBO и WBA Василием Ломаченко (14-1, 10 КО).

“Я разобью его. Все, что я хочу, - надрать Ломаченко задницу. Я абсолютно его не уважаю. Ему все кланяются, но я не стану этого делать. Он не чемпион для людей.

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Чтобы быть лучшим, нужно побить лучшего. А лучшим являюсь я. Так что, если Ломаченко хочет быть самым крутым, то ему нужно победить меня“, - сказал Лопес в интервью YouTube-каналу Curran Bhatia.

Напомним, бой Ломаченко - Лопес планируют провести в апреле 2020 года.

Ранее Теофимо Лопес уже неоднократно комментировал это противостояние. Он заявил, что отправит украинца в нокаут и что Василий - не мужик.

Отец Лопеса также высказался по поводу поединка, рассказав, сколько его сыну потребуется раундов для победы.