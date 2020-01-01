Переключиться на мобильную версию

Ломаченко принял участие в богослужении на Святой Земле

Комментариев: 0
Украинский чемпион отправился в паломничество на Святую Землю.
Василий Ломаченко (справа) на богослужении
Василий Ломаченко (справа) на богослужении
facebook.com

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко отправился в паломничество на Святую Землю.

Василий Ломаченко на богослужении
Василий Ломаченко на богослужении
facebook.com

Украинский боксер вошел в состав паломнической группы во главе с митрополитом Запорожским и Мелитопольским Лукой.

Василий Ломаченко на богослужении
Василий Ломаченко на богослужении
facebook.com

В рамках паломничества Ломаченко принял участие в Божественной литургии в храме Иерусалимской Православной Церкви.

Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
facebook.com

Фотографии с мероприятия опубликовал клирик Запорожской епархии протоиерей Геннадий Елин на странице Facebook.

Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
facebook.com

Ранее сообщалось, что Василий Ломаченко купил себе машину для дрифта.

Поделись:
Теги: бокс, Василий Ломаченко, церковь, Святая земля
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь