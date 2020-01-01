Ломаченко принял участие в богослужении на Святой Земле
Украинский чемпион отправился в паломничество на Святую Землю.
Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко отправился в паломничество на Святую Землю.
Украинский боксер вошел в состав паломнической группы во главе с митрополитом Запорожским и Мелитопольским Лукой.
В рамках паломничества Ломаченко принял участие в Божественной литургии в храме Иерусалимской Православной Церкви.
Фотографии с мероприятия опубликовал клирик Запорожской епархии протоиерей Геннадий Елин на странице Facebook.
Ранее сообщалось, что Василий Ломаченко купил себе машину для дрифта.
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