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Спарринг-партнер Ломаченко: Мне нравится Лопес, но Василий на шаг впереди него

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Джош Зуника поделился своим мнением о поединке между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Боксер Джош Зунига (11-1, 6 КО), который является спарринг-партнером Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) прокомментировал поединок украинца против американца Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО).

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"Я был в двух лагерях Ломаченко. Что помню о спаррингах? Василий - умный боксер, очень умный. Он отлично подстраивается, расслабленный. У него многому можно научиться.

Мне нравится Лопес, он взрывной, хороший боксер. Но я думаю, что Ломаченко на шаг впереди Теофимо. Их поединок может пойти в любом направлении", - приводит слова Зунига EsNews

Ранее Василий Ломаченко сообщил, что есть договоренность о бое с Теофимо Лопесом в апреле.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес
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