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В США застрелили кубинского боксера

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Предположительно, причиной убийства стал забой свиней на Рождество.
Йендрис Родригес Вальдеc
Йендрис Родригес Вальдеc
adncuba.com

В Майами (США) в понедельник, 23 декабря, произошла ужасная трагедия - был застрелен кубинский супертяжеловес Йендрис Родригес Вальдеc.

О случившемся вначале сообщили местные СМИ, а позже информацию подтвердил главный тренер спортзала Morning’s Boxing Gym Осмири Фернандес. Именно в этом зале тренировался боксер.

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Источники утверждают, что у Йендриса произошел конфликт с мужчиной, с которым он вместе работал на ферме. Вальдес поссорился с напарником во время рождественского забоя свиней, и тот схватился за огнестрельное оружие, нанеся спортсмену смертельное ранение.

Отметим, что на выходных перед трагедией 30-летний кубинец провел свой последний поединок против Дрю Дуэлли, который завершился вничью.

Ранее сообщалось, что парикмахера Криштиану Роналду обнаружили мертвым в гостиничном номере.

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Теги: бокс, трагедия, смерть, убийство, США
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