Мейвезер купил себе роскошный подарок на Рождество

Экс-боксер порадовал себя двумя новенькими автомобилями, а также купил дорогое авто в подарок своей дочери.

Известный боксер Флойд Мейвезер существенно потратился на подарки для себя и своей дочери на Рождество.

42-летний американец приобрел себе новый автомобиль Rolls-Royce Cullinan 2020 года, выполненный в белом цвете. В 2019 году Мейвезер также ездил на Rolls-Royce Cullinan, только черного цвета.

Вторым подарком “для себя“ Мейвезер выбрал новую Bentley Continental GT Mulliner. Как и Rolls-Royce, новенький Bentley Мейвезера является моделью 2020 года.

На этом рождественские траты спортсмена не закончились. Флойд сделал дорогой подарок своей старшей дочери, купив роскошный Mercedes-Benz G63 стоимостью 180 тысяч долларов.

“Счастливого Рождества, Иянна“,- подписал Мейвезер фото своего подарка.

Ранее сообщалось, что Флойд Мейвезер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия.