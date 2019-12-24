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Мейвезер купил себе роскошный подарок на Рождество

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Экс-боксер порадовал себя двумя новенькими автомобилями, а также купил дорогое авто в подарок своей дочери.
Флойд Мейвезер
Флойд Мейвезер
Getty Images

Известный боксер Флойд Мейвезер существенно потратился на подарки для себя и своей дочери на Рождество.

42-летний американец приобрел себе новый автомобиль Rolls-Royce Cullinan 2020 года, выполненный в белом цвете. В 2019 году Мейвезер также ездил на Rolls-Royce Cullinan, только черного цвета.

Вторым подарком “для себя“ Мейвезер выбрал новую Bentley Continental GT Mulliner. Как и Rolls-Royce, новенький Bentley Мейвезера является моделью 2020 года.

На этом рождественские траты спортсмена не закончились. Флойд сделал дорогой подарок своей старшей дочери, купив роскошный Mercedes-Benz G63 стоимостью 180 тысяч долларов. 

“Счастливого Рождества, Иянна“,- подписал Мейвезер фото своего подарка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MERRY CHRISTMAS @moneyyaya

Публикация от Floyd Mayweather (@floydmayweather)

Ранее сообщалось, что Флойд Мейвезер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия.

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Теги: бокс, Флойд Мейвезер, Bentley, Rolls Royce, автомобиль
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