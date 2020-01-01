Джошуа назвал соперника, с которым хочет провести бой в следующем году
Британец хочет стать абсолютным чемпионом мира.
Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа рассказал, с кем хочет провести бой в следующем году.
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“Сейчас у меня четыре пояса. Мне хочется получить последний, поэтому я предпочитаю провести бой против Уайлдера в 2020 году.
На данный момент у меня не было возможности подумать, с кем я буду сражаться в следующем поединке.
Нона данный момент меня это не слишком волнует. Я не уклоняюсь от любых вызовов“, - приводит слова Джошуа Boxing Scene.
Ранее стало известно, что Джошуа проведет бой с Пулевым.
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