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Джошуа назвал соперника, с которым хочет провести бой в следующем году

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Британец хочет стать абсолютным чемпионом мира.
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа рассказал, с кем хочет провести бой в следующем году.

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“Сейчас у меня четыре пояса. Мне хочется получить последний, поэтому я предпочитаю провести бой против Уайлдера в 2020 году.

На данный момент у меня не было возможности подумать, с кем я буду сражаться в следующем поединке.

Нона данный момент меня это не слишком волнует. Я не уклоняюсь от любых вызовов“, - приводит слова Джошуа Boxing Scene.

Ранее стало известно, что Джошуа проведет бой с Пулевым.

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Теги: Энтони Джошуа, бокс, Деонтей Уайлдер
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