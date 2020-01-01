Уайлдер: Папа Римский - большой фанат бокса

Американский боксер находится под впечатлением от встречи.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер прокомментировал встречу с Папой Римским Франциском I.

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“Для меня было огромной честью встретиться и поговорить с Папой Римским Франциском I. Во время разговора я узнал, что, оказывается, он большой фанат бокса.

Это было просто удивительно. Спустя столько время я нахожусь до сих пор под впечатлением.

Мне хочется рассказывать людям про встречу“, - цитирует Уайлдера Boxing Scene.

Ранее сообщалось, что Папа Римский назначил Уайлдера послом мира в боксе.