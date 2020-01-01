Переключиться на мобильную версию

Уайлдер: Папа Римский - большой фанат бокса

Комментариев: 0
Американский боксер находится под впечатлением от встречи.
Папа Римский Франциск I - Деонтей Уайлдер
Папа Римский Франциск I - Деонтей Уайлдер

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер прокомментировал встречу с Папой Римским Франциском I.

Читай также: Ломаченко стал почетным послом Олимпиады-2020

“Для меня было огромной честью встретиться и поговорить с Папой Римским Франциском I. Во время разговора я узнал, что, оказывается, он большой фанат бокса.

Это было просто удивительно. Спустя столько время я нахожусь до сих пор под впечатлением.

Мне хочется рассказывать людям про встречу“, - цитирует Уайлдера Boxing Scene.

Ранее сообщалось, что Папа Римский назначил Уайлдера послом мира в боксе.

Поделись:
Теги: Деонтей Уайлдер, Папа Римский, бокс, вне игры
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь