Редкач: Я собираюсь отправить в нокаут Гарсию

Украинец покажет нового себя.

Украинский боксер Иван Редкач заявил, что хочет отправить в нокаут Дэнни Гарсию.

“Я хочу показать всем нового Ивана Редкача. Я шокирую мир. Я обещаю нокаутировать Гарсию.

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Шейн Мозли имеет некоторые проблемы с руками, также он немного занят. Поэтому сейчас меня тренирует его брат Джек. В плане подготовке ничего не изменилось.

Однажды я видел Спенса, сказал ему: Увидимся в апреле. Он ответил: Хорошо“, - рассказал Редкач для The Ring digital.

Отметим, что ранее Редкач заявил о готовности провести бой с Пакьяо и Спенсом.