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Редкач: Я собираюсь отправить в нокаут Гарсию

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Украинец покажет нового себя.
Гарсия - Редкач
Гарсия - Редкач
Getty Images

Украинский боксер Иван Редкач заявил, что хочет отправить в нокаут Дэнни Гарсию.

“Я хочу показать всем нового Ивана Редкача. Я шокирую мир. Я обещаю нокаутировать Гарсию.

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Шейн Мозли имеет некоторые проблемы с руками, также он немного занят. Поэтому сейчас меня тренирует его брат Джек. В плане подготовке ничего не изменилось.

Однажды я видел Спенса, сказал ему: Увидимся в апреле. Он ответил: Хорошо“, - рассказал Редкач для The Ring digital.

Отметим, что ранее Редкач заявил о готовности провести бой с Пакьяо и Спенсом.

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Теги: Иван Редкач, Дэнни Гарсия, бокс
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