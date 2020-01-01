Переключиться на мобильную версию

Деревянченко хочет провести бой с Альваресом

Комментариев: 0
Украинец планирует встретится с мексиканцем в 2020 году.
Сергей Деревянченко
Сергей Деревянченко
Getty Images

Украинский боксер-средневес Сергей Деревянченко рассказал, почему его команде не удалось организовать титульный бой против мексиканца Сауля Альвареса.

“Я не отказывался от поединка с Саулем. Не получилось договориться, потому что его команда вписывала разные штрафы в контракт. Например, если у тебя будет 1 фунт (около 0,45 кг) перевеса, то надо заплатить штраф около миллиона. Могли быть какие-то санкции и за то, что я или моя команда говорили бы об этом бое. Они составили контракт и везде расставили капканы.

Они не согласились дать ту сумму, о которой говорил мой менеджер. Я не знаю, сколько они предлагали, но мы хотели семь миллионов долларов. Но они были несогласны. Альварес получил бы гонорар в 35 миллионов. Его команда говорила: “Вот, мы с Джейкобсом боксировали и выиграли у него. А Деревянченко Джейкобсу проиграл, и при этом хочет такие большие деньги.

Что будем делать дальше? Скоро приедем в Америку и будем об этом говорить. Попытаемся организовать бой против Альвареса в 2020 году“, - заявил Деревянченко.

Ранее Деревянчеко прокомментировал свое поражение от Геннадия Головкина.

Поделись:
Теги: бокс, Сергей Деревянченко, Сауль Альварес
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь