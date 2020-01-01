Деревянченко: Телевидению невыгодно, чтобы Головкин проигрывал

Украинец считает, что причиной его поражения была финансовая сторона.

Украинский боксер-средневес Сергей Деревянченко прокомментировал свое поражение от Геннадия Головкина в последнем бою.

“Да, его тянут за ухо. У него контракт с DAZN на 100 миллионов вроде бы. Большой контракт, невыгодно телевидению, чтобы он проигрывал. Они хотят сделать третий бой с Альваресом“, - заявил Деревянченко.

Напомним, что Сергей Деревянченко потерпел спорное поражение обладателю поясов IBF и IBO Геннадию Головкину в октябре этого года.