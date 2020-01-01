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Деревянченко: Телевидению невыгодно, чтобы Головкин проигрывал

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Украинец считает, что причиной его поражения была финансовая сторона.
Сергей Деревянченко и Геннадий Головкин
Сергей Деревянченко и Геннадий Головкин
Getty Images

Украинский боксер-средневес Сергей Деревянченко прокомментировал свое поражение от Геннадия Головкина в последнем бою. 

“Да, его тянут за ухо. У него контракт с DAZN на 100 миллионов вроде бы. Большой контракт, невыгодно телевидению, чтобы он проигрывал. Они хотят сделать третий бой с Альваресом“, - заявил Деревянченко. 

Напомним, что Сергей Деревянченко потерпел спорное поражение обладателю поясов IBF и IBO Геннадию Головкину в октябре этого года.

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Теги: бокс, Сергей Деревянченко, Геннадий Головкин
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