Отец Фьюри: Тайсон собирается нокаутировать Уайлдера

"Цыганский король" хочет набрать вес, чтоб добавить мощи в реванше.

Отец бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Джон Фьюри рассказал подробности подготовки к предстоящему реваншу его сына с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером.

“После боя Тайсона с Отто Валлиным мы поняли, что нам нужно изменить. На этот раз Тайсон будет другим.

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Он станет тяжелее, приблизившись к своему нормальному весу. Рост Тайсона - 206 см, он может весить 119-120,5 кг. Когда он теряет 3-3,5 кг, то начинает терять свою мощь.

Я работал с ним в зале на лапах на прошлой неделе. С весом 120 кг Тайсон разрывал меня пополам.

Когда Тайсон первый раз боксировал с Уайлдером, то даже полусредневес мог ударить сильнее, чем он. Сейчас же Тайсон работает над техникой, чтобы нокаутировать Уайлдера“, - рассказал Джон Фьюри для The Sun.

Напомним, что реванш Уайлдера - Фьюри должен состояться в феврале.