Редкач: Гарсия - это следующая ступенька к поединкам с Пакьяо и Спенсом
Редкач планирует в будущем провести бой против лучших боксеров.
Украинский боксер в полусреднем весе Иван Редкач поделился мнением по поводу предстоящего боя против американца Дэнни Гарсии.
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“Гарсия - это великий чемпион. Я давно начал его уважать. Я усердно продолжаю готовиться к бою против него. Я очень голоден, мне хочется победить.
Но мы посмотрим, как закончится бой. Для меня Гарсия это следующая ступенька к поединкам с Эрролом Спенсом и Мэнни Пакьяо“, - рассказал Редкач для Youtube-канал Fight Hub TV.
Отметим, что бой Редкач - Гарсия состоится 25 января в Нью-Йорке (США).
Ранее сообщалось, что боксеры провели дуэль взглядов.
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