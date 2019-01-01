Переключиться на мобильную версию

Редкач: Гарсия - это следующая ступенька к поединкам с Пакьяо и Спенсом

Комментариев: 0
Редкач планирует в будущем провести бой против лучших боксеров.
Иван Редкач
Иван Редкач
Getty Images

Украинский боксер в полусреднем весе Иван Редкач поделился мнением по поводу предстоящего боя против американца Дэнни Гарсии.

Читай также: Редкач: Я должен показать лучшее выступление в карьере

“Гарсия - это великий чемпион. Я давно начал его уважать. Я усердно продолжаю готовиться к бою против него. Я очень голоден, мне хочется победить.

Но мы посмотрим, как закончится бой. Для меня Гарсия это следующая ступенька к поединкам с Эрролом Спенсом и Мэнни Пакьяо“, - рассказал Редкач для Youtube-канал Fight Hub TV.

Отметим, что бой Редкач - Гарсия состоится 25 января в Нью-Йорке (США).

Ранее сообщалось, что боксеры провели дуэль взглядов.

Поделись:
Теги: Иван Редкач, Дэнни Гарсия, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь