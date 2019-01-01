Редкач: Гарсия - это следующая ступенька к поединкам с Пакьяо и Спенсом

Редкач планирует в будущем провести бой против лучших боксеров.

Украинский боксер в полусреднем весе Иван Редкач поделился мнением по поводу предстоящего боя против американца Дэнни Гарсии.

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“Гарсия - это великий чемпион. Я давно начал его уважать. Я усердно продолжаю готовиться к бою против него. Я очень голоден, мне хочется победить.

Но мы посмотрим, как закончится бой. Для меня Гарсия это следующая ступенька к поединкам с Эрролом Спенсом и Мэнни Пакьяо“, - рассказал Редкач для Youtube-канал Fight Hub TV.

Отметим, что бой Редкач - Гарсия состоится 25 января в Нью-Йорке (США).

Ранее сообщалось, что боксеры провели дуэль взглядов.