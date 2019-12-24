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Джошуа: Я буду зол, если у меня заберут пояс

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Джошуа готов дать шанс каждому, кто захочет подраться с ним.
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) поделился мнением по поводу того, что у него могут забрать пояс.

“Я буду зол, если у меня заберут пояс. Собирать пояса очень сложно. Я удерживал их много лет.

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Мне раздражает то, что я должен буду освободить пояс из-за политики боксерских организаций. Но есть вещи, которые я не могу контролировать. 

В следующем году я готов побеждать любого оппонента. Я готов дать шанс всем, кто этого захочет“, - цитирует Джошуа Sky Sports.

Отметим, что ранее сообщалось о том, что Джошуа может отказаться от пояса.

Ранее стало известно, с кем Джошуа проведет свой следующий бой.

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Теги: Энтони Джошуа, бокс
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
Peyot    24.12.2019, 16:03
Оценка:  +2
Peyot
Много это солько два минус полгода которые чемпионом был кабанчик?)))))))
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