Джошуа: Я буду зол, если у меня заберут пояс

Джошуа готов дать шанс каждому, кто захочет подраться с ним.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) поделился мнением по поводу того, что у него могут забрать пояс.

“Я буду зол, если у меня заберут пояс. Собирать пояса очень сложно. Я удерживал их много лет.

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Мне раздражает то, что я должен буду освободить пояс из-за политики боксерских организаций. Но есть вещи, которые я не могу контролировать.

В следующем году я готов побеждать любого оппонента. Я готов дать шанс всем, кто этого захочет“, - цитирует Джошуа Sky Sports.

Отметим, что ранее сообщалось о том, что Джошуа может отказаться от пояса.

Ранее стало известно, с кем Джошуа проведет свой следующий бой.