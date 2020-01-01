Джошуа может отказаться от одного из своих поясов

Сразу две организации требуют от британца защиты чемпионского титула, что ставит его в сложное положение.

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO в Энтони Джошуа, рассказал о сложной ситуации с обязательными защитами поясов по линиям WBO и IBF.

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"Мы обратились к обеим организациям, но каждая из низ нам ответила: "Нет, мы следующие". Чего они добиваются? Хотят разделить пояса своими сомнительными решениями? Необходимо создать систему очередности, которая бы показывала, кто следующий.

Организации должны поощрять боксеров в стремлении завоевать статус абсолютного чемпиона мира. Мне не нравится ситуация, которая сейчас складывается. Возможно, нам придется отказаться от одного из поясов.

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Мы поговорим с Александром Усиком и Кубратом Пулевым, может, мы сможем договориться с ними. Конечно, команда Джошуа попросит IBF и WBO решить эту проблему“, - сказал Зирн в интервью YouTube-каналу iFL.tv.

Напомним, Усик и Пулев являются официальными претендентами на пояс чемпиона WBO и IBF соответственно.

Ранее промоутер Пулева Боб Арум заявил, что его клиент - следующий соперник Энтони Джошуа.