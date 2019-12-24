Переключиться на мобильную версию

Дэвид Хэй: Бой Усик - Чисора будет за звание обязательного претендента на пояс WBO

Комментариев: 2
По словам бывшего чемпиона мира, многое сейчас зависит от боксерских организаций.
Дэвид Хэй
Дэвид Хэй
Getty Images

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй, который сейчас является промоутером британца Дерека Чисоры, рассказал о попытках организовать поединок против украинца Александра Усика.

Читай также: Хирн считает, что следующий бой Джошуа будет против Пулева, а не Усика

"Организация этого поединка идет в правильном направлении. И Дерек, и Усик хотят боя. В данный момент многое зависит от WBO и IBF, смогут ли они пойти навстречу этому бою. Я уверен, что данное противостояние состоится. Все хотят его увидеть.

Скорее всего, бой Усик - Чисора будет за звание обязательного претендента на пояс WBO. Я скрестил пальцы и надеюсь, что в ближайшие 7-10 дней у нас будет больше новостей", - сказал Хэй в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Ранее сообщалось, что бой Усик - Чисора может состояться 7 марта 2020 года.

Отметим, что пояс WBO сейчас принадлежит Энтони Джошуа и организация уже санкционировала его поединок против Александра Усика. По словам британского чемпиона, бой может состояться весной 2020 года.

Поделись:
Теги: бокс, Александр Усик, Дерек Чисора, Дэвид Хэй
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  24.12.2019, 09:50
Оценка:  +1
гость
так кацапский высер - усик и так обязательный претендент на ВБО. И в любой момент может предьявить. Просто сцыт Джошуа!
АК-47  (аноним)  24.12.2019, 09:44
Оценка:  +3
АК-47
Усуся-поц шелудивый узкий будет вынесен с ринга)))).
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь