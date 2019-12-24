Дэвид Хэй: Бой Усик - Чисора будет за звание обязательного претендента на пояс WBO

По словам бывшего чемпиона мира, многое сейчас зависит от боксерских организаций.

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй, который сейчас является промоутером британца Дерека Чисоры, рассказал о попытках организовать поединок против украинца Александра Усика.

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"Организация этого поединка идет в правильном направлении. И Дерек, и Усик хотят боя. В данный момент многое зависит от WBO и IBF, смогут ли они пойти навстречу этому бою. Я уверен, что данное противостояние состоится. Все хотят его увидеть.

Скорее всего, бой Усик - Чисора будет за звание обязательного претендента на пояс WBO. Я скрестил пальцы и надеюсь, что в ближайшие 7-10 дней у нас будет больше новостей", - сказал Хэй в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Ранее сообщалось, что бой Усик - Чисора может состояться 7 марта 2020 года.

Отметим, что пояс WBO сейчас принадлежит Энтони Джошуа и организация уже санкционировала его поединок против Александра Усика. По словам британского чемпиона, бой может состояться весной 2020 года.