Стали известны дата и место следующего боя Далакяна

Украинский боксер проведет четвертую защиту титула WBA.

Чемпион мира в найлегчайшем весе по версии WBA Артем Далакян (19-0, 14 КО) узнал дату своего следующего боя.

По информации промоутерской компании Union Bоxing Promotions, украинец проведет четвертую защиту титула 8 февраля в Киеве в КВЦ Парковый.

Соперником Далакяна станет представитель Венесуэлы Хосбер Перес (16-2, 14 КО).

“Я уже начал подготовку к бою и 8 февраля рассчитываю продемонстрировать все свои лучшие качества в ринге“, - заявил Далакян.

Напомним, в июне этого года Артем Далакян нокаутировал Саравута Таворнхама и защитил титул чемпиона WBA.