Ломаченко купил автомобиль для дрифта

Украинский боксер купил у своего друга BMW для дрифта, который уже опробовал в деле.

Украинский чемпион в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко увлекается дрифтом на автомобиле, и недавно прикупил себе новенький BMW.

“У меня сломалась моя дрифтовая машина. Я должен был мотор с Америки сейчас привезти, ну, часть мотора. Но меня не пустили на самолет. Перевес был 5 килограммов. А у них новые правила - ты не можешь доплатить за килограммы. Мотор не разделишь никак. И он там остался.

Соответственно, машину я не могу сделать. А так как в конце января уже улетаю, то все накрылось бы медным тазом и я бы уже не покатался. Я купил у своего хорошего товарища BMW тридцатого кузова. Она сделана под дрифт.

Купил для того, чтобы не сидеть без дела, чтобы я мог практиковаться. Она недорогая. Я позволил себе взять эту машину до тех пор, пока не сделают мою основную. А потом я ее продам“, - рассказал Ломаченко в интервью YouTube-каналу LOMA Official TV.

Смотрите, как Ломаченко дрифтует:

Ранее Василий Ломаченко подтвердил, что уже есть договоренность о поединке с Теофимо Лопесом. Также украинец рассказал, почему для Top Rank выгодна победа американца в этом противостоянии.