Ломаченко: Мой проигрыш Лопесу будет выгоден для Top Rank

Американец более перспективен, чем украинский боксер.

Чемпион WBO, WBA и франчайзинговый чемпион WBC Василий Ломаченко рассказал, почему его бой с Теофимо Лопесом будет выгоден для Top Rank.

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“Мой поединок с Лопесом - беспроигрышный вариант для Top Rank.

Если я одержу победу - я подтверждаю свое звание звезды промоутерской компании.

Если я проиграю - у них появляется новая супер звезда. Но я думаю, что для них победа Лопеса будет выгоднее для бизнеса“, - заявил Ломаченко.

Отметим, что ранее Ломаченко рассказал, зачем нужен бой против Лопеса.