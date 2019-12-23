Стало известно, с кем Джошуа проведет следующий бой
Пулев будет новым оппонентом в ринге.
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал, с кем Энтони Джошуа проведет свой следующий бой.
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“Пулев получит бой с Джошуа прежде, чем Усик сразиться с Энтони.
Пулев будет следующим соперником Джошуа. Вы прекрасно знаете, как IBF серьезно относится к своим обязательным защитам“, - рассказал Арум для EsNews.
Отметим, что Хирн подтвердил информацию о бое Джошуа с Пулевым.
Напомним, что Энтони Джошуа должен провести обязательную защиту титула по линии IBF против Кубрата Пулева.
Кроме того, британца обязали защитить пояс WBO в бою против украинца Александра Усика.
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