Стало известно, с кем Джошуа проведет следующий бой

Пулев будет новым оппонентом в ринге.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал, с кем Энтони Джошуа проведет свой следующий бой.

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“Пулев получит бой с Джошуа прежде, чем Усик сразиться с Энтони.

Пулев будет следующим соперником Джошуа. Вы прекрасно знаете, как IBF серьезно относится к своим обязательным защитам“, - рассказал Арум для EsNews.

Отметим, что Хирн подтвердил информацию о бое Джошуа с Пулевым.

Напомним, что Энтони Джошуа должен провести обязательную защиту титула по линии IBF против Кубрата Пулева.

Кроме того, британца обязали защитить пояс WBO в бою против украинца Александра Усика.