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Стало известно, с кем Джошуа проведет следующий бой

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Пулев будет новым оппонентом в ринге.
Боб Арум
Боб Арум
Getty Images

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал, с кем Энтони Джошуа проведет свой следующий бой.

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“Пулев получит бой с Джошуа прежде, чем Усик сразиться с Энтони.

Пулев будет следующим соперником Джошуа. Вы прекрасно знаете, как IBF серьезно относится к своим обязательным защитам“, - рассказал Арум для EsNews.

Отметим, что Хирн подтвердил информацию о бое Джошуа с Пулевым.

Напомним, что Энтони Джошуа должен провести обязательную защиту титула по линии IBF против Кубрата Пулева. 

Кроме того, британца обязали защитить пояс WBO в бою против украинца Александра Усика.

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Теги: Боб Арум, Энтони Джошуа, Кубрат Пулев, бокс, Александр Усик
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Комментариев (1)
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Схiдный_бiдняк    23.12.2019, 12:35
Оценка:  -2
Схiдный_бiдняк
после Руиса они рисковать не будут и только с манекенами будут драться)
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