Спенс: Юристы мне посоветовали ничего не говорить про аварию

Американский боксер пережил страшное ДТП.

Чемпион IBF и WBC в полусреднем весе Эррол Спенс (26-0, 21 КО) рассказал подробности восстановление после автомобильной аварии.

“Я мало что помню об аварии. Я не могу много рассказывать об этом - мне не советуют этого делать юристы. Но у меня точно болело все тело.

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Это было просто чудо, ведь Бог спас меня в этой аварии, поскольку любой другой человек в ней, скорее всего, погиб бы. Бог защитил меня и сделал так, что я могу возобновить карьеру в следующем году.

У меня нет никаких ограничений, врачи мне все разрешили. Они провели все возможные проверки и тоже считают, что это было чудо“, - цитирует Спенса Boxingnews24.

Ранее сообщалось, что полиция подозревает Эррола Спенса в вождении в нетрезвом виде. Судя по всему, видео подтверждает мнение правоохранительных органов.