Лопес: Ломаченко - малыш, я отправлю его в нокаут
Американский боксер хочет досрочно завершить бой против украинца.
Чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес заявил о том, что сможет нокаутировать чемпиона WBA и WBO в легком дивизионе Василия Ломаченко.
Читай также: Ломаченко: Поединок с Лопесом создан, чтобы его продать
“Вы должны настроиться на следующий год. Вы сможете увидеть, как Теофимо Лопес бьет Ломаченко.
Не нужно считать меня бойцом из полулегкого веса, я - большой парень. Ломаченко - малыш, а он идет в легкий дивизион ко мне. Я его нокаутирую“, - приводит слова Лопеса Boxingnews24.
Ранее сообщались возможные даты боя Лопеса с Ломаченко.
Полная версия правил