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Лопес: Ломаченко - малыш, я отправлю его в нокаут

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Американский боксер хочет досрочно завершить бой против украинца.
Теофимо Лопес
Теофимо Лопес
Getty Images

Чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес заявил о том, что сможет нокаутировать чемпиона WBA и WBO в легком дивизионе Василия Ломаченко.

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“Вы должны настроиться на следующий год. Вы сможете увидеть, как Теофимо Лопес бьет Ломаченко.

Не нужно считать меня бойцом из полулегкого веса, я - большой парень. Ломаченко - малыш, а он идет в легкий дивизион ко мне. Я его нокаутирую“, - приводит слова Лопеса Boxingnews24.

Ранее сообщались возможные даты боя Лопеса с Ломаченко.

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Теги: Теофимо Лопес, Василий Ломаченко, бокс
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