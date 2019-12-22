Ломаченко: На бумаге уже есть договоренность, что бой с Лопесом состоится в апреле

Василий Ломаченко подтвердил, что следующий бой будет против Теофимо Лопеса.

Чемпион WBO, WBA и франчайзинговый чемпион WBC Василий Ломаченко прокомментировал организацию своего следующего боя с чемпионом IBF Теофимо Лопесом.

"Этот поединок будет, но это не всегда зависит от менеджера, промоутер и одного боксер. Это еще зависит от другого боксера. Мы не исключать в ходе подготовки травму или еще что-то.

На бумаге уже есть договоренность, что бой состоится в апреле. Дату еще пока не определили. Этот бой будет в апреле 2020 года.

Для подготовки у нас уже есть отлаженная система, нам просто нужна дата боя, чтобы понимать, когда вылетать в США", – сказал Ломаченко в интервью LOMA Official TV.