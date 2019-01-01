Ломаченко: Поединок с Лопесом создан, чтобы его продать

Василий Ломаченко увидел достаточно проблем в защите у своего будущего соперника.

Чемпион WBO, WBA и франчайзинговый чемпион WBC в легком весе Василий Ломаченко прокомментировал возможный бой с чемпионом IBF Теофимо Лопесом.

"Я увидел, что у Лопеса есть изъяны, проблемы в защите, потому что за те два раунда он успел пропустить очень много ударов от Комми. Те, которые мог не пропускать. Он не смог отмерять свою дистанцию. Во втором раунде он каким-то чудом попал в Комми и закончил поединок. Если бы не этот "счастливый удар", то можно было бы увидеть много интересного в ходе этого поединка.

Нокаут? Я не сильно с этом плане впечатлительный. Я не могу объективно сказать, насколько меня впечатлил этот нокаут. Это был бой двух нокаутеров, кто-то должен был упасть.

Я рассчитывал, что соперником будет Комми, но тем лучше. Поединок с Лопесом создан, чтобы его продать.

Конечно, я тоже могу пропустить такой лаки-панч. Был пример, когда я пренебрег своей защитой, рано поверил в свою победу. С Линаресом такое уже было.

Хоть Лопесу и 22 года, но разговаривает он на все 30-40. Уверенно говорит. Очень уверен в себе. Наверное, это будет первый раз, когда я буду боксировать с соперником, на 10 лет младше меня. Это все равно, что я учусь в университете, а он еще в школе. Наверное, так оно и будет в ринге" – сказал Ломаченко в интервью LOMA Official TV.