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Отец Тайсона Фьюри объяснил, почему его сын решил сменить тренера

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Британец начал сотрудничество с Шугаром Хиллом.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Boxing Scene

Отец Тайсона Фьюри, Джон, рассказал о причинах смены тренера британским боксером, который начал работать с племянником Эмануэля Стюарда Шугаром Хиллом.

"Ничего не изменилось, Бен Дэвисон проделал фантастическую работу. Он - молодой парень, который появился в правильное время. Дэвисон помог Тайсону, они вместе прошли долгий путь. Они до сих пор остаются хорошими друзьями, но Тайсон решил переехать в Америку и полностью готовиться там.

Тайсон работал со Стюардом 12 или 13 лет назад. Когда Эмануэль был жив, Тайсон высоко его ценил, он упоминал о нем в разговорах со мной. Тайсон говорил, что Стюард был хорошим наставником. Если честно, я не думаю, что он мог бы найти лучшее место, чем Kronk Gym. Это дом чемпионов мира, там Тайсон раскроет свои сильные стороны", - сказал Джон Фьюри.

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Теги: Тайсон Фьюри, бокс
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