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Мчуну: Я дрался с такими ребятами как Усик, поэтому Лебедеву не стоило выходить со мной на ринг

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Боксер - о своей победе над россиянином.
Табисо Мчуну / ТАСС
Табисо Мчуну / ТАСС

Обладатель пояса WBC Silver в первом тяжелом весе Табисо Мчуну прокомментировал [[link_local link_article_id="1150292"]]свою победу[[/link_local]] над россиянином Денисом Лебедевым.

"Я готов дать реванш Лебедеву в любой момент. Но не думаю, что он возможен. Этот парень завершает карьеру. Да я думаю что завершит.

Лебедеву не стоило выходить на ринг со мной. Он хотел легкой победы, но я не из тех, кто легко проиграет. Ему стоило вызвать на ринг другого соперника.

Я дрался с такими ребятами как Усик, дрался за чемпионские пояса. Думаю, россиянин слишком рано поверил в себя", - сказал Мчуну в интервью РИА.

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Теги: бокс
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