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Промоутер Ломаченко - о Лопесе: Боксеры часто ненавидят тех, кто лучше их самих

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Промоутер украинца поставил на место американского боксера.
Эгис Климас
Эгис Климас
Getty Images

Промоутер обладателя титулов WBO, WBA и WBC Василия Ломаченко Эгис Климас отреагировал на оскорбления Теофимо Лопеса в адрес украинца.

"Поймите: в боксе многие бойцы ненавидят тех, кто лучше их самих. Я уверен, сейчас он любит Ричарда Комми. Откуда у Лопеса эта ненависть? Пусть оставит что-то для ринга, поскольку ему это понадобится.

И еще: пусть его угол позаботится, чтобы белое полотенце было под рукой, потому что оно понадобится", - написал Климас в своем Instagram.

Напомним, что предположительно поединок Ломаченко - Лопес должен состояться в апреле в Нью-Йорке.

Ранее Лопес заявил, что отправит Ломаченко в нокаут.

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Теги: Эгис Климаc, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес
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