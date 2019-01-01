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Дюбуа уверенно победил Фудзимото в титульном поединке

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Британец дважды отправил в нокдаун своего соперника.
Даниэль Дюбуа победил Киотаро Фудзимото нокаутом
Даниэль Дюбуа победил Киотаро Фудзимото нокаутом
Getty Images

В Лондоне (Англия) прошел бой между британцем Дэниелом Дюбуа и японцем Киотаро Фудзимото. 

На кону поединка был вакантный титул «серебряного» чемпиона по версии WBC и титул интернационального чемпиона по версии WBO в супертяжелом весе.

Поединок завершился уже во во втором раунде. Дюбуа дважды отправил японца на настил ринга, после чего Фудзимото не сумел встать на ноги.

Это 14-я победа (13 - нокаутом) в карьере непобежденного 22-летнего Дюбуа. В свою очередь Фудзимото потерпел второе поражение в карьере при 21-й победе. 

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Теги: Дэниел Дюбуа, бокс
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