Дюбуа уверенно победил Фудзимото в титульном поединке

Британец дважды отправил в нокдаун своего соперника.

В Лондоне (Англия) прошел бой между британцем Дэниелом Дюбуа и японцем Киотаро Фудзимото.

На кону поединка был вакантный титул «серебряного» чемпиона по версии WBC и титул интернационального чемпиона по версии WBO в супертяжелом весе.

Поединок завершился уже во во втором раунде. Дюбуа дважды отправил японца на настил ринга, после чего Фудзимото не сумел встать на ноги.

Это 14-я победа (13 - нокаутом) в карьере непобежденного 22-летнего Дюбуа. В свою очередь Фудзимото потерпел второе поражение в карьере при 21-й победе.