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Лебедев проиграл Мчуну в бою за серебряный пояс WBC

Комментариев: 3
Российский боксер проиграл бой за чемпионский пояс.
Денис Лебедев
Денис Лебедев
Getty Images

Российский боксер Денис Лебедев, который объявил о возвращение в бокс, сегодня уступил южноафриканцу Табисо Мчуну в поединке за серебряный пояс чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC), который принадлежал Усику.

Россиянин проиграл единогласным решением судей: 120-107, 119-108, 115-112.

“Наверное, это звонок, что пора уступать дорогу молодым. Есть в жизни и много других серьезных дел. Я сделал все, что смог. Наверное, не буду продолжать карьеру.

Какой смысл? Табисо я должен был побеждать. Реванш с Мчуну? Зачем народ смешить“, - приводит слова Лебедева Риа Новости.

Отметим, что после боя Лебедев снова объявил о завершении карьеры. Российский боксер закончил свои выступление в боксе с 32 победами и 3 поражениями.

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Теги: Денис Лебедев, Табисо Мчуну, бокс
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  21.12.2019, 22:32
Оценка:  0
гость
Ганьба!
АК-47  (аноним)  21.12.2019, 22:26
Оценка:  +3
АК-47
Старый Лебедь однако, дряхлый. Шаман говорит, летчик он сбитый, он уже свое отлетал)))).
гость  (аноним)  21.12.2019, 22:25
Оценка:  0
гость
ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-А-А-А-А-А-А-А-А !!!

А БЕРЕТ НАХЕРА??! КЛОУН!
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