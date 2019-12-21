Лебедев проиграл Мчуну в бою за серебряный пояс WBC

Российский боксер проиграл бой за чемпионский пояс.

Российский боксер Денис Лебедев, который объявил о возвращение в бокс, сегодня уступил южноафриканцу Табисо Мчуну в поединке за серебряный пояс чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC), который принадлежал Усику.

Россиянин проиграл единогласным решением судей: 120-107, 119-108, 115-112.

“Наверное, это звонок, что пора уступать дорогу молодым. Есть в жизни и много других серьезных дел. Я сделал все, что смог. Наверное, не буду продолжать карьеру.

Какой смысл? Табисо я должен был побеждать. Реванш с Мчуну? Зачем народ смешить“, - приводит слова Лебедева Риа Новости.

Отметим, что после боя Лебедев снова объявил о завершении карьеры. Российский боксер закончил свои выступление в боксе с 32 победами и 3 поражениями.