Майк Тайсон хотел провести бой против гориллы

Боксер собирался заплатить 10 000 долларов за бой.

Бывший чемпион мира Майк Тайсон рассказал историю из 80-х, когда он хотел подраться против гориллы.

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“Когда мы дошли до клетки с гориллами, то там можно было заметить одну большую серебристую гориллу. Она запугивала всех остальных.

Гориллы были очень могущественными, но их глаза были похожи на глаза невинного младенца.

Мне захотелось разобраться с ней. Мне пришлось предложить 10 тысяч долларов работнику зоопарка, чтобы открыли мне клетку. Я хотел разобраться с гориллой. Но увы, мне отказали“, - приводит слова Тайсона The Sun.

Ранее Тайсон рассказал, почему перестал бросать вызовы новым боксерам.