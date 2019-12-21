Кремлев: Весь мир хочет увидеть реванш Гассиева с Усиком

Российский боксер готов провести реванш с Александром.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев уверен, что Мурат Гассиев сможет одолеть в реванше Александра Усика.

“Могу сказать, что сейчас Мурат должен, как можно быстрее восстановиться и вернуться в ринг, мы его постоянно поддерживаем.

Увидеть реванш Гассиева с Усиком хотим не только мы, а весь мир. Я продолжаю быть уверенным, что Мурат одержит победу.

В первом бою у Гассиева были проблемы то с рукой, то с плечом, но это не оправдание для поражения. Нужно провести реванш, который покажет, кто самый сильный. Уверен, что им станет Мурат“, - рассказал Кремлев для Спорт-Экспресс.

Отметим, что ранее Кремлев говорил, что Гассиев сможет нокаутировать украинца.

Напомним, что Усик победил Гассиева в 2018-м году.