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Бетербиев: Драться с Усиком? Сейчас эта тема закрыта. Они отказались

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Российский боксер вызывал украинца на бой.
Артур Бетербиев
Артур Бетербиев
Getty Images

Российский боксер Артур Бетербиев поделился мнением по поводу Александра Усика.

“У меня есть к Усику вопросы по поводу бокса. Когда был шанс его вызвать - я делал это! Усик был абсолютным чемпионом, я - чемпионом мира IBF.

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У меня было два предложения на тот момент. Практически одинаковые. Один от Top Rank, второй - от Эдди Хирна, который ведет дела Усика.

Хирну говорю: “Если гарантируешь бой с Усиком - иду к тебе, подписываем». Они взяли неделю на подумать - и отказались. Может, им было неинтересно это. Это же огромный риск для них и меня.

Я пошел на это, не чувствуя себя супербоксером или суперменом. Не было такого! Мне хотелось попробовать. Но сейчас эта тема закрыта. Отказались - ну и ладно.

Усик как раз уходил в абсолютную категорию. Может, именно это является причиной октаза“, - рассказал Бетербиев для Спорт-Экспресс.

Отметим, что ранее Бетербиев раскритиковал Усика.

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Теги: Артур Бетербиев, Александр Усик, бокс, Эдди Хирн
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