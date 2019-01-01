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Чавес: Хочу реванш, потому что Джейкобс дрался гразно

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Известный боксер прокомментировал свое поражение .
Хулио Сезан Чавес
Хулио Сезан Чавес
Getty Images

Бывший чемпион мира в среднем весе Хулио Сезар Чавес поделился эмоциями от своего поражения экс-чемпиону Дэниелу Джейкобсу.

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"Бой был хорошим. Но потом на ближней дистанции он ударил меня головой в область левого глаза. Тогда у меня начались проблемы, пошла кровь и начались проблемы с дыханием. Джейкобс ударим меня локтем, а потом - головой.

Мне было тяжело дышать, а судья никак не реагировал на действия Джейкобса. Приношу извинения своим фанатам и заявляю, что хочу получить реванш, потом что он дрался грязно", приводит слова Чавеса Boxing Scene.

Напомним, Дэниел Джейкобс победил техническим нокаутом после пятого раунда.

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Теги: бокс, Хулио Сезар Чавес, Дэниел Джейкобc
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