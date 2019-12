Чавес отказался продолжать бой с Джейкобсом из-за травмы носа

В Финиксе (штат Аризона, США) на арене Talking Stick Resort Arena состоялся вечер профессионального бокса.

Главным событием вечера стал поединок между двумя бывшими чемпионами мира в среднем весе Дэниелем Джейкобсом против Хулио Сезара Чавеса. Еще до начала поединка начались проблемы - Чавес провалил взвешивание и команды перенесли бой в промежуточный вес.

Во время боя у Хулио Сезара также не заладилось - если в первом раунде он еще сумел оказать достойное сопротивление, то последующие 4 раунда полностью контролировал Джейкобс.

В итоге в перерыве между пятым и шестым раундом Чавес отказался продолжать бой, сославшись на проблему с дыханием через нос из-за травмы. Хулио Сезар быстро покинул арену под недовольные возгласы фанатов.

The best part of the whole fight was Mickey Rourke trying to shield Chavez from being pelted w/ trash from the angry fans #JacobsChavezJr pic.twitter.com/6rJHg0Z3qQ