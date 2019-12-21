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Чавес отказался продолжать бой с Джейкобсом из-за травмы носа

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Дэниел Джейкобс одержал победу техническим нокаутом.
Дэниел Джейкобс и Хулио Сезар Чавес
Дэниел Джейкобс и Хулио Сезар Чавес
Boxing Scene

В Финиксе (штат Аризона, США) на арене Talking Stick Resort Arena состоялся вечер профессионального бокса.

Главным событием вечера стал поединок между двумя бывшими чемпионами мира в среднем весе Дэниелем Джейкобсом против Хулио Сезара Чавеса. Еще до начала поединка начались проблемы - Чавес провалил взвешивание и команды перенесли бой в промежуточный вес.

Во время боя у Хулио Сезара также не заладилось - если в первом раунде он еще сумел оказать достойное сопротивление, то последующие 4 раунда полностью контролировал Джейкобс.

В итоге в перерыве между пятым и шестым раундом Чавес отказался продолжать бой, сославшись на проблему с дыханием через нос из-за травмы. Хулио Сезар быстро покинул арену под недовольные возгласы фанатов.

Таким образом, Джейкобс одержал победу техническим нокаутом.

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Теги: бокс, Хулио Сезар Чавес, Дэниел Джейкобc
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