Бетербиев: В бою против Гвоздика был судейский беспредел

Россиянин вспомнил, в какой момент он понял, что одержит победу в поединке.

Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям IBF и WBC Артур Бетербиев признался, что подсказка тренера помогла ему успешно завершить бой против украинца Александра Гвоздика.

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“Когда понял, что нокаутирую Гвоздика? Окончательно - в девятом раунде. Но еще в шестом я спокойно работал, на секунду присмотрелся - а Гвоздик дышит вот так: уф-фф, уф-фф... Шестой раунд, а он уже устал. Значит, удары в корпус измотали.

Но я сразу выбросил эти мысли из головы. А перед девятым раундом сел в свой угол, тренер склонился: “Артур, сейчас надо заканчивать бой“. Важнейшая подсказка.

Сам бы я мог ничего не форсировать. Пройти еще два-три раунда. Но меня разбудили, взбудоражили. И я заработал активнее“, - отметил боксер.

Россиянин также прокомментировал тот факт, что на судейских записках на время нокаута лидировал Гвоздик.

“Как такое возможно? Я тоже не понял. Судейский беспредел. С менеджерами, промоутером говорили на эту тему. Обещают разобраться.

Если бы ему присудили победу? Даже думать об этом не хочу. Рефери дважды проигнорировал нокдаун, который стоило бы засчитать. Попадание, Гвоздик падает - и ничего...“, - приводит слова Бетербиева sport-express.ru.

Напомним, в октябре 2019 года Александр Гвоздик проиграл Артуру Бетербиеву объединительный бой техническим нокаутом в десятом раунде.