Редкач: Я должен показать лучшее выступление в карьере

Украинец хочет нокаутировать своего соперника.

Украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач (23-4-1, 18 KO) поделился ожиданиями боя против Дэнни Гарсии (35-2-0, 21 KO).

Читай также: Гарсия: Редкач - жесткий соперник, его нельзя недооценивать

“Я с честью принимаю эту возможность и хочу поблагодарить Гарсию за то, что он решил принять этот бой.

Мне хотелось, чтобы все фанаты Гарсии были на боксе 25 января. Вы сможете наблюдать отличный бой и будете тепло встречены семьей Ивана Редкача.

Тренировки с Лео Санта Крусом стали отличной мотивацией для меня. Я хочу нокаутировать Гарсию. Это мой план. Все просто.

Я очень усердно тренируюсь, ведь этот бой очень важен для меня. Я должен показать лучшее выступление в своей профессиональной карьере“, - приводит слова Редкача Boxing Scene.

Ранее сообщалось, что боксеры провели дуэль взглядов.

Отметим, что бой Редкач - Гарсия состоится 25 января в Нью-Йорке (США).

Напомним, 1 июня этого года Иван Редкач выиграл дебютный бой в полусреднем весе, нокаутировав Девона Александера.