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Чавес провалил взвешивание перед боем с Джейкобсом

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Боксер существенно не вложился в лимит веса.
Хулио Сезар Чавес
Хулио Сезар Чавес
Boxing Scene

Накануне вечера бокса в Финиксе (штат Аризона, США) состоялась официальная церемония взвешивания Дэниела Джейкобса (35-3-0, 29 KO) и Хулио Сезара Чавеса-младшего (51-3-1, 33 KO).

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Как сообщает BoxingScene, Чавес не сумел уложиться в лимит второго среднего веса, который составляет 76,2 кг. В связи с этим команда мексиканца попросила перенести бой в промежуточный вес.

  • Дэниел Джейкобс - 76,07 кг
  • Хулио Сезар Чавес-младший - 78,34 кг

Дэниэл Джейкобс и Хулио Сезар Чавес
Дэниэл Джейкобс и Хулио Сезар Чавес
Boxing Scene

Отмечается, что Джейкобс получит компенсацию за то, что его соперник не вложился в вес. По информации Boxing News 24, сумма компенсации составит 1 миллион долларов.

Ранее сообщалось, что Иван Редкач и Дэнни Гарсия провели дуэль взглядов.

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Теги: бокс, Дэниел Джейкобc, Хулио Сезар Чавес, церемония взвешивания
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