Хирн считает, что следующий бой Джошуа будет против Пулева, а не Усика

Следующий поединок Энтони Джошуа планируется в апреле 2020 года.

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа, рассказал, когда состоится следующий бой его клиента, а также назвал вероятного соперника.

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“Следующий бой Джошуа состоится в апреле, и мне кажется, что соперником будет Пулев. Джошуа не собирается отказываться от пояса. Мы уже написали письма в IBF и WBO, и санкционирующие органы решат, какая защита будет первой.

Но я также могу представить, что следующим соперником станет Усик. И я должен настаивать именно на его кандидатуре.

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А вообще, Джошуа хочет провести бой за звание абсолютного чемпиона, так что мы ждем реванша Уайлдер - Фьюри“, - приводит слова Хирна BoxingScene.

Отметим, что сам Энтони Джошуа недавно заявил, что уже начал подготовку к противостоянию с Александром Усиком. Более того, он назвал ориентировочную дату боя.

Ранее сообщалось, что WBO санкционировала бой Джошуа - Усик.