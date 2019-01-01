Хирн считает, что следующий бой Джошуа будет против Пулева, а не Усика
Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа, рассказал, когда состоится следующий бой его клиента, а также назвал вероятного соперника.
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“Следующий бой Джошуа состоится в апреле, и мне кажется, что соперником будет Пулев. Джошуа не собирается отказываться от пояса. Мы уже написали письма в IBF и WBO, и санкционирующие органы решат, какая защита будет первой.
Но я также могу представить, что следующим соперником станет Усик. И я должен настаивать именно на его кандидатуре.
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А вообще, Джошуа хочет провести бой за звание абсолютного чемпиона, так что мы ждем реванша Уайлдер - Фьюри“, - приводит слова Хирна BoxingScene.
Отметим, что сам Энтони Джошуа недавно заявил, что уже начал подготовку к противостоянию с Александром Усиком. Более того, он назвал ориентировочную дату боя.
Ранее сообщалось, что WBO санкционировала бой Джошуа - Усик.
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