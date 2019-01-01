Джошуа: Фьюри напоминает Мохаммеда Али
Британец высоко оценивает навыки "цыганского короля".
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа высказался по поводу своего соотечественника и бывшего обладателя чемпионского титула Тайсона Фьюри.
“Не могу сказать, какое конкретно место Фьюри занимает в рейтинге. Сейчас каждый боксер действительно талантлив. Но если оценивать навыки, то я ставлю Фьюри очень высоко.
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Тайсон - настоящий знаток бокса. Он напоминает Мохаммеда Али, у них очень похожий стиль“, - приводит слова Джошуа METRO.
Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри хочет видеть Энтони Джошуа в своем лагере перед боем с Деонтеем Уайлдером.
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