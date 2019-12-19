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Лопес: Ломаченко - не мужик

Комментариев: 3
Американец не уважает украинца.
Теофимо Лопес
Теофимо Лопес
Getty Images

Чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) поделился мнением по поводу Васили Ломаченко (14-1, 10 КО).

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“Чего я боюсь в нем? Ничего. Я не считаю Ломаченко мужиком. Тяжелый бой? Это будет очень хороший бой.

Я ему не нравлюсь, ведь не уважаю его, как это делают другие люди около бокса. Ломаченко считает себя королем, богом, он помешанный.

Я составил план против Василия два года назад. Это простой план“, - рассказал Лопес для SiriusXM.

Ранее Лопес заявил, что собирается отправить в нокаут украинца.

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Теги: Теофимо Лопес, Василий Ломаченко, бокс
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  19.12.2019, 19:13
Оценка:  0
гость
Всегда уважал индейцев,но этот... сказочный идиот
гость  (аноним)  19.12.2019, 18:59
Оценка:  0
гость
Годурасский выблядок. Пиздеть не мешки ворочать. Поживём увидим, как ты это сделаешь.
гость  (аноним)  19.12.2019, 18:50
Оценка:  0
гость
When the katsaps understand that Putin is not alive, what will you do then? Look at the video when the Ukrainians ask questions, then your stupid being is not even shown, you can hear in your voice that this is a different person.
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