Лопес: Ломаченко - не мужик

Американец не уважает украинца.

Чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) поделился мнением по поводу Васили Ломаченко (14-1, 10 КО).

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“Чего я боюсь в нем? Ничего. Я не считаю Ломаченко мужиком. Тяжелый бой? Это будет очень хороший бой.

Я ему не нравлюсь, ведь не уважаю его, как это делают другие люди около бокса. Ломаченко считает себя королем, богом, он помешанный.

Я составил план против Василия два года назад. Это простой план“, - рассказал Лопес для SiriusXM.

Ранее Лопес заявил, что собирается отправить в нокаут украинца.