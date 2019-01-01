Переключиться на мобильную версию

Гарсия: Редкач - жесткий соперник, его нельзя недооценивать

Комментариев: 0
Американец должен показать лучший бой в карьере.
Дэнни Гарсия
Дэнни Гарсия
Getty Images

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях американец Дэнни Гарсия поделился ожиданиями от боя против Ивана Редкача.

Читай также: Редкач: Я уверен, что выиграю бой у Гарсии

“Я прекрасно понимаю, что Иван подойдет к поединку во все оружия. Мы внимательно следим за карьерами друг друга. Он голоден, он хочет показать всем свой настоящий уровень.

Бой с ним имеет смысл для меня, ведь он левша и через этот поединок я подготовлюсь к Спенсу и Пакьяо. Мы с командой выбрали его, потому что он очень опасен, мы знаем, что это жесткий соперник.

Для меня это большой бой. Если я его недооценю, то все может разрушиться. Хочу доказать всем, что я являюсь одним из лучших в мире бокса.

У Редкача большое сердце и он будет давить на протяжении боя. Думаю, это будет очень увлекательный бой“, - рассказал Гарсия на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что боксеры провели дуэль взглядов.

Отметим, что бой Редкач - Гарсия состоится 25 января в Нью-Йорке (США).

Напомним, 1 июня этого года Иван Редкач выиграл дебютный бой в полусреднем весе, нокаутировав Девона Александера.

Поделись:
Теги: Дэнни Гарсия, Иван Редкач, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь