Гарсия: Редкач - жесткий соперник, его нельзя недооценивать

Американец должен показать лучший бой в карьере.

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях американец Дэнни Гарсия поделился ожиданиями от боя против Ивана Редкача.

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“Я прекрасно понимаю, что Иван подойдет к поединку во все оружия. Мы внимательно следим за карьерами друг друга. Он голоден, он хочет показать всем свой настоящий уровень.

Бой с ним имеет смысл для меня, ведь он левша и через этот поединок я подготовлюсь к Спенсу и Пакьяо. Мы с командой выбрали его, потому что он очень опасен, мы знаем, что это жесткий соперник.

Для меня это большой бой. Если я его недооценю, то все может разрушиться. Хочу доказать всем, что я являюсь одним из лучших в мире бокса.

У Редкача большое сердце и он будет давить на протяжении боя. Думаю, это будет очень увлекательный бой“, - рассказал Гарсия на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что боксеры провели дуэль взглядов.

Отметим, что бой Редкач - Гарсия состоится 25 января в Нью-Йорке (США).

Напомним, 1 июня этого года Иван Редкач выиграл дебютный бой в полусреднем весе, нокаутировав Девона Александера.