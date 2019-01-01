Гарсия: Редкач - жесткий соперник, его нельзя недооценивать
Экс-чемпион мира в двух весовых категориях американец Дэнни Гарсия поделился ожиданиями от боя против Ивана Редкача.
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“Я прекрасно понимаю, что Иван подойдет к поединку во все оружия. Мы внимательно следим за карьерами друг друга. Он голоден, он хочет показать всем свой настоящий уровень.
Бой с ним имеет смысл для меня, ведь он левша и через этот поединок я подготовлюсь к Спенсу и Пакьяо. Мы с командой выбрали его, потому что он очень опасен, мы знаем, что это жесткий соперник.
Для меня это большой бой. Если я его недооценю, то все может разрушиться. Хочу доказать всем, что я являюсь одним из лучших в мире бокса.
У Редкача большое сердце и он будет давить на протяжении боя. Думаю, это будет очень увлекательный бой“, - рассказал Гарсия на пресс-конференции.
Ранее сообщалось, что боксеры провели дуэль взглядов.
Отметим, что бой Редкач - Гарсия состоится 25 января в Нью-Йорке (США).
Напомним, 1 июня этого года Иван Редкач выиграл дебютный бой в полусреднем весе, нокаутировав Девона Александера.
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