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Стала известна возможная дата боя Усик - Чисора

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Украинец может провести второй поединок в супертяжелом весе в ближайшее время.
Александр Усик и Дерек Чисора
Александр Усик и Дерек Чисора
Getty Images

Украинский боксер-супертяжеловес Александр Усик может провести бой с британцем Дереком Чисорой 7 марта, сообщил промоутер Эдди Хирн в интервью Boxing Scene.

Украинец является обязательным претендентом для Энтони Джошуа по линии WBO, но Хирн полагает, что сначала британец встретится с обязательным претендентом по линии IBF Кубратом Пулевым в апреле.

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“Усик - Джошуа - это мега бой, но пока не совсем. Если Усик сразится с Чисорой и одержит победу в ярком стиле, то потом поединок Усик - Джошуа может стать грандиозным событием во второй половине следующего года.

Нам нужно найти выход из ситуации и переговорить с руководящими органами. Мы написали в IBF и WBO, чтобы узнать кто из обязательных претендентов должен получить бой с Джошуа первым. Вы не можете просто заставить Энтони отдать один из поясов. Существует ротационная система, которая в хронологическом порядке говорит вам, кто будет первым. Это IBF.

Но я представляю Усика, поэтому я должен отстаивать и его интересы. Это немного грязная ситуация, но Джошуа будет защищать свои титулы против того, кого ему скажут.

Он действительно хочет бой за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе, поэтому мы ждем, что случится 22 февраля в бою между Уайлдером и Фьюри“, - заявил Хирн.

Ранее сообщалось, что Александр Усик и Дерек Чисора могут провести бой за временный пояс WBO.

Напомним, Александр Усик успешно дебютировал в супертяжелой весовой категории в бою против Чазза Уитерспуна. Дерек Чисора свой последний бой провел в октябре, когда победил Дэвида Прайса.

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Теги: бокс, Александр Усик, Эдди Хирн, Дерек Чисора
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Комментариев (1)
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АК-47  (аноним)  19.12.2019, 16:04
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АК-47
Короче, Хирн не знает, как слить Успусю. С одной стороны, у него уже есть чемпион мира, и да, он зарабатывает на нем бабки, при том, реальные. С другой стороны, ждут победителя поединка Уайлдер-Фьюри, ведь мысль стать абсолютным чемпионом не покидает Джошуа.
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