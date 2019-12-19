Стала известна возможная дата боя Усик - Чисора
Украинский боксер-супертяжеловес Александр Усик может провести бой с британцем Дереком Чисорой 7 марта, сообщил промоутер Эдди Хирн в интервью Boxing Scene.
Украинец является обязательным претендентом для Энтони Джошуа по линии WBO, но Хирн полагает, что сначала британец встретится с обязательным претендентом по линии IBF Кубратом Пулевым в апреле.
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“Усик - Джошуа - это мега бой, но пока не совсем. Если Усик сразится с Чисорой и одержит победу в ярком стиле, то потом поединок Усик - Джошуа может стать грандиозным событием во второй половине следующего года.
Нам нужно найти выход из ситуации и переговорить с руководящими органами. Мы написали в IBF и WBO, чтобы узнать кто из обязательных претендентов должен получить бой с Джошуа первым. Вы не можете просто заставить Энтони отдать один из поясов. Существует ротационная система, которая в хронологическом порядке говорит вам, кто будет первым. Это IBF.
Но я представляю Усика, поэтому я должен отстаивать и его интересы. Это немного грязная ситуация, но Джошуа будет защищать свои титулы против того, кого ему скажут.
Он действительно хочет бой за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе, поэтому мы ждем, что случится 22 февраля в бою между Уайлдером и Фьюри“, - заявил Хирн.
Ранее сообщалось, что Александр Усик и Дерек Чисора могут провести бой за временный пояс WBO.
Напомним, Александр Усик успешно дебютировал в супертяжелой весовой категории в бою против Чазза Уитерспуна. Дерек Чисора свой последний бой провел в октябре, когда победил Дэвида Прайса.
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